 Anthony Taylor yönetecek – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Anthony Taylor yönetecek

    Anthony Taylor yönetecek
    BEŞİKTAŞ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam deplasmanda TSİ 21.45'te Porto ile karşılaşacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği açıklandı. Anthony Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:30
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