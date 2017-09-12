2 bin Beşiktaşlı Porto'ya gitti
Beşiktaş kulübünün tüm uyarılarına rağmen, siyah-beyazlı taraftarlar Porto deplasmanına gidiyor.
Siyah-Beyazlılar'ın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanında oynadığı karşılaşmada taraftar olayları yaşanmıştı. UEFA, bu durumdan dolayı iki kulübe de 2 yıl ertelemeli olarak 1 sene Avrupa Kupaları'ndan men cezası vermişti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarların Porto deplasmanına gitmemeleri için adeta seferber oldu.
TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ
Porto maçı öncesi kulüp televizyonuna konuşan Başkan Orman, "Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 senede olay olması halinde men cezası yeme durumumuz var. Bu nedenle radikal bir karar aldık. Burası futbol ekonomisi adına ve kulübümüzün, ülkemizin prestiji adına önemli bir gelir. Orada yaşayan vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Buyursunlar Vodafone Park'a gelsinler ama oradaki maçlara gitmesinler. En ufak bir hareket Beşiktaş'a ceza olarak gelebilir. Biz tüm tedbirleri alıyoruz. Tahrikler olabilir. Zaten Avrupa ile ilişkilerimiz gergin gidiyor. Bunun için de dikkatli olmamız lazım" dedi.
TARAFTAR YASAK DİNLEMİYOR
Fikret Orman'ın bu çağrısına birçok Beşiktaşlı futbolseverin olumlu yanıt vermesine rağmen Avrupa'da yaşayan birçok gurbetçi ile Türkiye'den yüzlerce taraftarın, yarınki maç öncesinde Porto'ya akın ettiği bildirildi.
2 BİN BEŞİKTAŞLI OLACAK
Dragao Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadele sırasında 51 bin kişilik statta yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı taraftarın olması bekleniyor.
Siyah-Beyazlılar'ın, deplasman tribünü için satış yapılmaması sebebiyle dev mücadelenin biletlere hücum ettiği ve karşılaşmayı Portekizli taraftarlarla birlikte izleyeceği belirtildi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:32
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Galatasaray 'Yiğit'ine sahip çıktı!
Toplam 2
Yorum
taraftar niye sikandal olsun gayet normal.gs taraftariysan maci rakibe aylilan bolumde izlersin.bu dunyanin her yerinde boyle.
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Büyük oyuncu
Toplam 3
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ismail messi hagi = messihagi =abdülkadir Allah yardım eylesin
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Aykut Kocaman için kritik tarih: 23 Eylül
Toplam 26
Yorum
Hayrettin Aykut hoca takım nasıl güçlü sag kanadın yok sol bekin yok oyunu iki yönlü oynayabilen orta sahan yok onca forvet var 2 tanesi çöp Soldado da ne kadar verim verecek ayrıca Ekici muallakta şimdilik..
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