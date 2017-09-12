2 bin Beşiktaşlı Porto'ya gitti

Siyah-Beyazlılar'ın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanında oynadığı karşılaşmada taraftar olayları yaşanmıştı. UEFA, bu durumdan dolayı iki kulübe de 2 yıl ertelemeli olarak 1 sene Avrupa Kupaları'ndan men cezası vermişti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarların Porto deplasmanına gitmemeleri için adeta seferber oldu.

TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Porto maçı öncesi kulüp televizyonuna konuşan Başkan Orman, "Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 senede olay olması halinde men cezası yeme durumumuz var. Bu nedenle radikal bir karar aldık. Burası futbol ekonomisi adına ve kulübümüzün, ülkemizin prestiji adına önemli bir gelir. Orada yaşayan vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Buyursunlar Vodafone Park'a gelsinler ama oradaki maçlara gitmesinler. En ufak bir hareket Beşiktaş'a ceza olarak gelebilir. Biz tüm tedbirleri alıyoruz. Tahrikler olabilir. Zaten Avrupa ile ilişkilerimiz gergin gidiyor. Bunun için de dikkatli olmamız lazım" dedi.





TARAFTAR YASAK DİNLEMİYOR

Fikret Orman'ın bu çağrısına birçok Beşiktaşlı futbolseverin olumlu yanıt vermesine rağmen Avrupa'da yaşayan birçok gurbetçi ile Türkiye'den yüzlerce taraftarın, yarınki maç öncesinde Porto'ya akın ettiği bildirildi.

2 BİN BEŞİKTAŞLI OLACAK

Dragao Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadele sırasında 51 bin kişilik statta yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı taraftarın olması bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar'ın, deplasman tribünü için satış yapılmaması sebebiyle dev mücadelenin biletlere hücum ettiği ve karşılaşmayı Portekizli taraftarlarla birlikte izleyeceği belirtildi.