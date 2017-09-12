BEŞİKTAŞ, bugüne dek Portekiz takımlarıyla 11 kez karşı karşıya geldi. Bu 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alan siyahbeyazlılar, sahadan 5 kez mağlubiyetle ayrıldı. Kara Kartal, Porto ile daha önce 1 kez berabere kaldı, 3 kez de yenildi.