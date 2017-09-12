11 maçta, 2 galibiyet
BEŞİKTAŞ, bugüne dek Portekiz takımlarıyla 11 kez karşı karşıya geldi. Bu 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alan siyahbeyazlılar, sahadan 5 kez mağlubiyetle ayrıldı. Kara Kartal, Porto ile daha önce 1 kez berabere kaldı, 3 kez de yenildi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
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