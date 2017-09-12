 11 maçta, 2 galibiyet – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    11 maçta, 2 galibiyet

    11 maçta, 2 galibiyet
    BEŞİKTAŞ, bugüne dek Portekiz takımlarıyla 11 kez karşı karşıya geldi. Bu 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alan siyahbeyazlılar, sahadan 5 kez mağlubiyetle ayrıldı. Kara Kartal, Porto ile daha önce 1 kez berabere kaldı, 3 kez de yenildi.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:35
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