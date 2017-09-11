Vincent fırtına gibi esiyor
Porto ligde 5'te 5 yaptı
Beşiktaş'ın konuk olacağı Porto sezona fırtına gibi başladı... Portekiz ekibi, Liga Nos'ta oynadığı 5 karşılaşmayı da kazandı. Rakip filelere 12 gol gönderen lacivert-beyazlılar, kalesinde ise henüz gol görmedi. Sahasında geçilmesi zor bir rakip olan Porto evindeki 3 karşılaşmada tam 10 gol attı.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:17
-
Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
-
Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
-
"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
Vincent fırtına gibi esiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.