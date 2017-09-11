 Vincent fırtına gibi esiyor – Fotomaç – 11 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Vincent fırtına gibi esiyor

    Vincent fırtına gibi esiyor
    Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Vincent , Porto'da da gollerine devam ediyor. Liga Nos'ta 5 maçta 5 gole imza atan Abou'nun Beşiktaş'ta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olması siyah-beyazlıları sevindirdi. Vincent, çarşamba akşamı Beşiktaş'a karşı yok.

    Porto ligde 5'te 5 yaptı
    Beşiktaş'ın konuk olacağı Porto sezona fırtına gibi başladı... Portekiz ekibi, Liga Nos'ta oynadığı 5 karşılaşmayı da kazandı. Rakip filelere 12 gol gönderen lacivert-beyazlılar, kalesinde ise henüz gol görmedi. Sahasında geçilmesi zor bir rakip olan Porto evindeki 3 karşılaşmada tam 10 gol attı.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vincent fırtına gibi esiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.