UEFA, Beşiktaş'ın itirazını reddetti!
Beşiktaş, UEFA Temyiz Kurulunun 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yapılan itirazı reddettiğini açıkladı.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Lyon ile deplasmanda oynanan maçın ardından verilen 2 yıl ertelemeli 1 yıl Avrupa'dan men cezasının UEFA Disiplin Komitesi tarafından onandığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama;
13.04.2017 Tarihinde oynanan Olympique Lyonnais - Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 EURO para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir. Kulübümüz tarafından karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvuru 14.06.2017 tarihinde yapılmış olup Kulübümüzün sözlü savunmaları, UEFA'nın Nyon'da bulunan merkezinde 13.07.2017 tarihinde yapılan duruşmada dinlenmiştir. UEFA Temyiz Kurulu tarafından 17.07.2017 tarihinde gönderilen kısa kararda, Kulübümüzüz temyiz başvurusunun reddedildiği ve UEFA Disiplin Komitesinin kararının onandığı bildirilmiş olup UEFA nezdinde karar kesinleşmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla' denildi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:29
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Türk Messi Abdülkadir
Toplam 15
Yorum
ERAY TS Konuşmasıyla falan sevimli bir çocuk. Karakterli, iyi bir insana benziyor. Allah yolunu açık etsin. Süper oynadı. İyi bir başlangıç yaptı.
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Kocaman’a gönderme!
Toplam 39
Yorum
Egeli FB li Sayin aziz baskan cagri yapti gecmis olan smpyn luklar arastirilsin soruyorum hangi baskan ve yönetici ayni cagriyi yapti yada destek oldu
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Ryan Babel: Sıra Porto’da
Toplam 2
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Gerçek Futbol hatalar oyunu, en az hata yapan bu maçi kazanir. Bunun için Kadromuz kaliteli ve tecrubeli oyunculardan kurulu.Besiktas farki...
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