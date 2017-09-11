Şampiyonluk oranları güncellendi
İddaa, Süper Lig'deki şampiyonluk bahis oranlarını güncelledi.
Buna göre, Beşiktaş'a 2.20, Galatasaray'a 2.60, Başakşehir'e 4.75, Fenerbahçe'ye 6.00, Trabzonspor'a 25.00 oran verildi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:45
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Türk Messi Abdülkadir
Toplam 15
Yorum
ERAY TS Konuşmasıyla falan sevimli bir çocuk. Karakterli, iyi bir insana benziyor. Allah yolunu açık etsin. Süper oynadı. İyi bir başlangıç yaptı.
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Kocaman’a gönderme!
Toplam 39
Yorum
Egeli FB li Sayin aziz baskan cagri yapti gecmis olan smpyn luklar arastirilsin soruyorum hangi baskan ve yönetici ayni cagriyi yapti yada destek oldu
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Ryan Babel: Sıra Porto’da
Toplam 2
Yorum
Gerçek Futbol hatalar oyunu, en az hata yapan bu maçi kazanir. Bunun için Kadromuz kaliteli ve tecrubeli oyunculardan kurulu.Besiktas farki...
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