Ryan Babel: Sıra Porto’da
Karabük'te Beşiktaş'a 3 puanı getiren Ryan Babel, Devler Ligi'ne de iyi başlamak istediklerini söyledi. Attığı golü, "Oğuzhan doğru bir zamanda doğru bir yerde topu bana attı. Zemin gol vuruşu yapmak için zorlayıcıydı ama sonuçta golü attım. Kazandığımız için mutluyum" sözleri ile anlatan Hollandalı yıldız, şöyle devam etti: "Porto maçı farklı olacak. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezondan daha iyi yere gelmek. Sezonun başındayız. Ben dahil herkes daha iyi olacaktır."
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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