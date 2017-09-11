Ryan Babel: Sıra Porto’da

Karabük'te Beşiktaş'a 3 puanı getiren Ryan Babel, Devler Ligi'ne de iyi başlamak istediklerini söyledi. Attığı golü, "Oğuzhan doğru bir zamanda doğru bir yerde topu bana attı. Zemin gol vuruşu yapmak için zorlayıcıydı ama sonuçta golü attım. Kazandığımız için mutluyum" sözleri ile anlatan Hollandalı yıldız, şöyle devam etti: "Porto maçı farklı olacak. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezondan daha iyi yere gelmek. Sezonun başındayız. Ben dahil herkes daha iyi olacaktır."