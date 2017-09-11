 Negredo için biraz ‘sabır’! – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    için biraz ‘sabır’!

    Negredo için biraz ‘sabır’!
    Ligde ilk kez 11'de şans bulan Alvaro 'nun performansı yetersiz bulundu. İspanyol forvet, Karabük'te sahada kaldığı 71 dakikada 17 kez topla buluşurken, 4 şut denemesinde 1 isabet sağlayıp yüzde 70 ile pas yaptı. Taraftarın gözüne giremeyen Negredo için yönetici Metin Albayrak ' örneği'ni vererek, "Vincent de, ekime kadar devreye girememişti. Negredo da takıma alıştıkça gollerini sıralamaya başlar" yorumunda bulundu.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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