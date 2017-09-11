Moralli başladılar

Beşiktaş, Porto maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı yapılan antrenmanda aslar jenerasyon, diğer oyuncular şut çalışması ve çift kale maç yaptı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktiğe yönelik varyasyonlar gerçekleştirildi. Karabük maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma ve streching çalışmasının ardından sırasıyla pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman duran top çalışması, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyahbeyazlılar, hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.