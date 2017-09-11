Lütfen gitmeyin!

Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanlara seyirci götürmeme kararı alan Beşiktaş, taraftarlarına 4 farklı dilde Porto maçına gitmemeleri yönünde çağrı yaptı

Beşiktaş Kulübü, Portekiz ekibi Porto ile 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı öncesinde taraftarlarına çağrıda bulunarak, müsabakayı izlemek için stada gitmemelerini istedi.



Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olayların ardından UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan siyah-beyazlı kulüp, dört dilde açıklama yaptı. Resmi siteden Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak yapılan açıklamada, "Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.