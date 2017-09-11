Kartal’ın Neymar’ı

Karabük'te kaçırdığı penaltıyı yaptığı asistle unutturan Oğuzhan Özyakup farkını ortaya koydu. Genç yıldız sahada 3 kilit pas verip 1 asist yaptı. Ayrıca 2 top çalıp, 4 ikili mücadele kazandı. Taraftarlar "Neymar'ın 222 milyon euro ettiği yerde Oğuzhan da 150 milyon euro'dur" kampanyası başlattı.