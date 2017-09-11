 Kartal’ın Neymar’ı – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Kartal’ın Neymar’ı

    Kartal’ın Neymar’ı
    Karabük'te kaçırdığı penaltıyı yaptığı asistle unutturan Oğuzhan Özyakup farkını ortaya koydu. Genç yıldız sahada 3 kilit pas verip 1 asist yaptı. Ayrıca 2 top çalıp, 4 ikili mücadele kazandı. Taraftarlar "Neymar'ın 222 milyon euro ettiği yerde Oğuzhan da 150 milyon euro'dur" kampanyası başlattı.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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