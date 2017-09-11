İşte Şenol Güneş'in Porto planı
Süper Lig'de haftayı kayıpsız geçen siyah-beyazlılar, Devler Ligi'ne de iyi başlamak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş çarşamba günkü maça farklı bir kadro ile çıkacak
ATİBA, CENK TOSUN VE QUARESMA 11'E
Tecrübeli teknik adamın, Karabükspor karşısında yedek soyundurarak dinlenme şansı tanıdığı Atiba, Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma'yı Portekiz'de ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Negredo, Jeremain Lens ve Tolgay ise kulübeye dönecekler. Güneş'in sağ bekte ise nasıl bir tercih yapacağı merak konusu... Karabükspor karşısında Necip Uysal'ı deneyen siyahbeyazlı teknik adamın Porto karşısında Medel'e görev verebileceği belirtiliyor. Şilili yıldızın artık tamamen hazır duruma geldiği ifade edildi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
İşte Şenol Güneş'in Porto planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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