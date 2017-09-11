 İşte Şenol Güneş'in Porto planı – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    İşte Şenol Güneş'in Porto planı

    İşte Şenol Güneş'in Porto planı

    Süper Lig'de haftayı kayıpsız geçen siyah-beyazlılar, Devler Ligi'ne de iyi başlamak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş çarşamba günkü maça farklı bir kadro ile çıkacak

    Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor deplasmanından penaltı kaçırmasına ve 10 kişi kalmasına rağmen 1-0'lık galibiyetle dönen Beşiktaş rotayı Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. İlk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ile puan olarak geçen sezonki performansı yakalayan siyahbeyazlıların yeni hedefi Devler Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapmak. Çarşamba günü Porto'ya konuk olacak takımda teknik direktör Şenol Güneş kadroda rotasyona gidecek.

    ATİBA, CENK TOSUN VE QUARESMA 11'E
    Tecrübeli teknik adamın, Karabükspor karşısında yedek soyundurarak dinlenme şansı tanıdığı Atiba, Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma'yı Portekiz'de ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Negredo, Jeremain Lens ve Tolgay ise kulübeye dönecekler. Güneş'in sağ bekte ise nasıl bir tercih yapacağı merak konusu... Karabükspor karşısında Necip Uysal'ı deneyen siyahbeyazlı teknik adamın Porto karşısında Medel'e görev verebileceği belirtiliyor. Şilili yıldızın artık tamamen hazır duruma geldiği ifade edildi.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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