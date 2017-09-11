Fener’i yıkan Frei’e tebrik

Başakşehir formasıyla attığı golle Fenerbahçe'yi yıkan Kerim Frei'e Beşiktaşlılar'dan tebrik yağdı.

Başta Oğuzhan olmak üzere siyah-beyazlı oyuncuların önceki gece oynanan maçın ardından eski takım arkadaşlarını arayarak kutladıkları ifade edildi. Bir başka eski Beşiktaşlı Olcay Şahan da Trabzonspor forması ile Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol atmıştı.