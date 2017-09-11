 Fener’i yıkan Frei’e tebrik – Fotomaç – 11 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Fener’i yıkan Frei’e tebrik

    Fener’i yıkan Frei’e tebrik

    Başakşehir formasıyla attığı golle Fenerbahçe'yi yıkan 'e Beşiktaşlılar'dan tebrik yağdı.

    Başta Oğuzhan olmak üzere siyah-beyazlı oyuncuların önceki gece oynanan maçın ardından eski takım arkadaşlarını arayarak kutladıkları ifade edildi. Bir başka eski Beşiktaşlı Olcay Şahan da Trabzonspor forması ile Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol atmıştı.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener’i yıkan Frei’e tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.