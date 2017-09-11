Christoph Daum'a şok!
Romanya Futbol Federasyonu, Romanya Milli Takımı'nın çalıştıran Christoph Daum'un görevine son verildiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada Daum'un görevi için toplanıldığı ve toplantı sonucunda ayrılık kararı çıktığı açıklandı.
Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu'nun yeni teknik direktör için çalışmalara başladığı ve kısa süre içinde yeni teknik direktörün açıklanacağı belirtildi.
63 yaşındaki teknik direktör, Romanya Milli Takımı'nda başarısız bir dönem geçirmiş ve takımına son 6 maçta sadece 1 galibiyet kazandırabilmişti.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:54
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Türk Messi Abdülkadir
Toplam 15
Yorum
ERAY TS Konuşmasıyla falan sevimli bir çocuk. Karakterli, iyi bir insana benziyor. Allah yolunu açık etsin. Süper oynadı. İyi bir başlangıç yaptı.
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Kocaman’a gönderme!
Toplam 39
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Egeli FB li Sayin aziz baskan cagri yapti gecmis olan smpyn luklar arastirilsin soruyorum hangi baskan ve yönetici ayni cagriyi yapti yada destek oldu
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Ryan Babel: Sıra Porto’da
Toplam 2
Yorum
Gerçek Futbol hatalar oyunu, en az hata yapan bu maçi kazanir. Bunun için Kadromuz kaliteli ve tecrubeli oyunculardan kurulu.Besiktas farki...
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