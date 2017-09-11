 Christoph Daum'a şok! – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Christoph 'a şok!

    Christoph Daum'a şok!

    Futbol Federasyonu, Romanya Milli Takımı'nın çalıştıran Christoph 'un görevine son verildiğini açıkladı.

    Christoph , Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevinden resmen ayrıldı! Romanya Futbol Federasyonu, internet sitesinden yaptıkları açıklamada Alman teknik direktör ile sözleşme feshi için görüşmelere başlandığını belirtti.

    Federasyondan yapılan açıklamada Daum'un görevi için toplanıldığı ve toplantı sonucunda ayrılık kararı çıktığı açıklandı.

    Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu'nun yeni teknik direktör için çalışmalara başladığı ve kısa süre içinde yeni teknik direktörün açıklanacağı belirtildi.

    63 yaşındaki teknik direktör, Romanya Milli Takımı'nda başarısız bir dönem geçirmiş ve takımına son 6 maçta sadece 1 galibiyet kazandırabilmişti.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:54
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