 Bu zeminde pas mı olur? – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Bu zeminde pas mı olur?

    Bu zeminde pas mı olur?
    Ligde son 9 maçında yenilgi yüzü görmeyen (7 galibiyet 2 beraberlik) Beşiktaş'ın Karabük'te en büyük rakibi zemin oldu. Siyah-beyazlılar 2014-15 sezonu başından itibaren ilk kez bir lig maçında yüzde 69 pas isabeti yaptı. Yine ilk kez yüzde 70 topla oynamanın altına düştü. Bu durum kötü zemine bağlandı. Oğuzhan, "Türkiye'ye geldiğimden beri oynadığım en kötü zemin. Karabük'ün oyuncuları bile isyan ediyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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