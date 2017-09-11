 Bu seriyi atlatırsa tutulmaz – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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HEPSİ
    11 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bu seriyi atlatırsa tutulmaz

    Bu seriyi atlatırsa tutulmaz
    , Porto maçı ile zor viraja giriyor.

    İşte program: 13 Eylül: Porto (D), 18 Eylül: A. Konya, 23 Eylül: F.Bahçe (D), 26 Eylül: RB Leipzig,
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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