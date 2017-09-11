Beşiktaş anlaşmayı KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Denizbank ve Ziraat Bankası ile 96.4 milyon dolarlık kredi kullanımı konusunda anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
05.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş (konsorsiyum bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere 96.400.000 USD muadili kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu kredi üzerindeki çalışmalar devam etmekte olup nihai kredi sözleşmesi imzalandığında kamuoyu bilgilendirilecektir.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:04
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Elazığspor rakipsiz!
Toplam 1
Yorum
orhan /elazığ gakkoma nazar degmesin ver elini süper lig takımda uyum süper doğunun incisi gönüllerin birincisi ELAZIGSPORUMUZA başarılar diliyorum.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
Ş.Atalay Şu an kötüler arasında iyi gibi gözüken Valbenu, aslında FB için bir el freni gibi. Volkan'ın başka versiyonu. Stoch bundan daha skorerdi.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
yavuz _ fb Bu adam mücadele ediyor iyi hoş ama yediğimiz gollerin yarısını bu adamın hucumda kaptırdığı toplardan yiyoruz bunuda görmesi lazım.
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