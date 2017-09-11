 Beşiktaş anlaşmayı KAP'a bildirdi – Fotomaç – 11 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    anlaşmayı KAP'a bildirdi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> anlaşmayı KAP'a bildirdi

    , Denizbank ve Ziraat Bankası ile 96.4 milyon dolarlık kredi kullanımı konusunda anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

    , Denizbank ve Ziraat Bankası ile kredi kullanımı konusunda anlaşmaya varıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 'ın borçların finansmanı için kullanacağı kredinin tutarı 96.4 milyon Dolar.

    İşte KAP'a yapılan açıklama:

    05.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş (konsorsiyum bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere 96.400.000 USD muadili kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu kredi üzerindeki çalışmalar devam etmekte olup nihai kredi sözleşmesi imzalandığında kamuoyu bilgilendirilecektir.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    anlaşmayı KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.