 Türkiye’nin büyük hayranıyım – Fotomaç – 10 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Türkiye’nin büyük hayranıyım

    Türkiye’nin büyük hayranıyım

    Deutsche Welle’ye röportaj veren yıldız, “Almanya’da Türkiye hakkında çok şeyler konuşuluyor. Ben Türkiye’nin çok misafirperver bir ülke olduğunu hissettim. Türkiye’nin büyük bir hayranıyım” dedi

    Beşiktaş'ın eski golcüsü , Almanya'nın ünlü yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, Türkiye hakkında olumlu ifadeler kullandı.

    Wolsfburg'da futbol hayatını sürdüren 32 yaşındaki oyuncu, 'Beşiktaş deneyimi seni nasıl şekillendirdi?' sorusuna, "Bu bir maceraydı. En azından bu şekilde başladı. Sonra kariyerimin en iyi yılı oldu. Milli takıma geri döndüm. Bu benim için mutlak bir zaferdi" yanıtını verdi.

    Gomez, Türk insanını da överek, şöyle konuştu: "Orada bir şey hakkında fikir edinmek için önce bir şeyler deneyimlemeniz gerektiğini buldum. Almanya'da Türkiye hakkında çok şeyler konuşuluyor. Ben Türkiye'nin çok misafirperver bir ülke olduğunu hissettim. Her zaman yardımcı oldular bana. Türkiye'nin büyük hayranıyım."

    Gomez, 2015-16 sezonunda giydiği Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 33 maçta 26 gol atarak 'Gol Kralı' olurken, siyah-beyazlı takımın ligi şampiyon tamamlamasında da önemli rol oynamıştı.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye’nin büyük hayranıyım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.