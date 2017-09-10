Türkiye’nin büyük hayranıyım
Deutsche Welle’ye röportaj veren yıldız, “Almanya’da Türkiye hakkında çok şeyler konuşuluyor. Ben Türkiye’nin çok misafirperver bir ülke olduğunu hissettim. Türkiye’nin büyük bir hayranıyım” dedi
Wolsfburg'da futbol hayatını sürdüren 32 yaşındaki oyuncu, 'Beşiktaş deneyimi seni nasıl şekillendirdi?' sorusuna, "Bu bir maceraydı. En azından bu şekilde başladı. Sonra kariyerimin en iyi yılı oldu. Milli takıma geri döndüm. Bu benim için mutlak bir zaferdi" yanıtını verdi.
Gomez, Türk insanını da överek, şöyle konuştu: "Orada bir şey hakkında fikir edinmek için önce bir şeyler deneyimlemeniz gerektiğini buldum. Almanya'da Türkiye hakkında çok şeyler konuşuluyor. Ben Türkiye'nin çok misafirperver bir ülke olduğunu hissettim. Her zaman yardımcı oldular bana. Türkiye'nin büyük hayranıyım."
Gomez, 2015-16 sezonunda giydiği Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 33 maçta 26 gol atarak 'Gol Kralı' olurken, siyah-beyazlı takımın ligi şampiyon tamamlamasında da önemli rol oynamıştı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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