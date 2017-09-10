 Tosic, Konya’ya karşı yok – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Tosic, Konya’ya karşı yok

    Tosic, Konya’ya karşı yok

    Beşiktaş'ta savunmanın önemli ismi Dusko Tosic, Kardemir Karabükspor karşısında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü... Sırp futbolcu, 5. dakikada topa elle müdahale ederek sarı kart görürken, 68'de rakibine bu kez sert harekette bulununca hakem Ali Palabıyık'tan ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı. Tosic, Süper Lig'de haftaya Atiker Konyaspor ile Vodafone Park'ta oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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