Tosic, Konya’ya karşı yok
Beşiktaş'ta savunmanın önemli ismi Dusko Tosic, Kardemir Karabükspor karşısında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü... Sırp futbolcu, 5. dakikada topa elle müdahale ederek sarı kart görürken, 68'de rakibine bu kez sert harekette bulununca hakem Ali Palabıyık'tan ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı. Tosic, Süper Lig'de haftaya Atiker Konyaspor ile Vodafone Park'ta oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:25
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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