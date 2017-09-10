Tosic kızardı!

İlk yarıda 4. dakikadan sarı kartı bulunan Tosic, 78. dakikada Gabriel Torje'ye arkadan kayarak müdahalesi sonrası ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Sırp stoper, ligin 5. haftasındaki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.











ERMAN TOROĞLU: "AKLIMA BAŞKA ŞEYLER GELİYOR"

Erman Toroğlu, Karabükspor - Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Toroğlu ikinci sarıdan atılan Tosic'e ağır eleştiriler yaptı...

"Cenk Tosun'un oyuna girmediği için sinirlenmesi üzerine Toroğlu, "Aptal adam futbolcu olmaz. zeki adamdan futbolcu olur Cenk 'in bu hareketi pek akıllı adam hareketi değil.

Oyuncu atıldıktan sonra Şenol baya iyi işler yaptı. Hiç telaşlanmadı, panik de yapmadı...Maçın adamı Şenol, futbolcular değil. Doğru işler yaptı. Maçı çevirdi bugün. Öteki teknik adam da seyretti. Beşiktaş ile berabere kalacaksan 0-0 kalamazsın. Sana bir yerde itelerler.

Tosic Beşiktaş kalitesinde veya Beşiktaş hedeflerinde olan takımlarda oynayacak futbolcu değil. Bir ara başkasının akreditasyon kartıyla sahaya girmişti. 6 ay ceza alacakken Federasyonu kurtardı.



Sarı kartı olan bir adam gidip o hareketi yapıyorsa akıllı adam değildir. Benim aklıma başka şeyler geliyor. Maçı sattı diyemem... Ancak satan bir adam bu hareketi yapabilir. Yaptığın iş iş değil ki. Sen takımını yakacaksın. Bir maçta Beşiktaş'ı öyle bir yakacak ki tam yakacak.."