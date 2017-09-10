 Tolgay: Herkese ihtiyacımız var – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Tolgay: Herkese ihtiyacımız var

    Tolgay: Herkese ihtiyacımız var

    Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Tolgay Arslan, 1-0 kazandıkları Karabükspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tolgay Arslan, "Rakip de aynı şartlarda ve zeminde oynadı. İlk yarı pozisyonlara girdik. Penaltı kaçırdık. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Kırmızı karttan sonra daha zor oldu. Çok önemli bir 3 puan aldık. İnşallah seriyi başlatmış oluruz" dedi. Tolgay şöyle devam etti: Bu takımda herkese ihtiyaç var. Büyük maçlarımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Ama rakiplerin de bilmesi gereken şeyler var. Biz Beşiktaş'ız.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:18
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