Tolgay: Herkese ihtiyacımız var

Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Tolgay Arslan, 1-0 kazandıkları Karabükspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tolgay Arslan, "Rakip de aynı şartlarda ve zeminde oynadı. İlk yarı pozisyonlara girdik. Penaltı kaçırdık. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Kırmızı karttan sonra daha zor oldu. Çok önemli bir 3 puan aldık. İnşallah seriyi başlatmış oluruz" dedi. Tolgay şöyle devam etti: Bu takımda herkese ihtiyaç var. Büyük maçlarımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Ama rakiplerin de bilmesi gereken şeyler var. Biz Beşiktaş'ız.