 Quaresma’dan omuz – Fotomaç – 10 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’dan omuz

    Quaresma’dan omuz

    Maçın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı.

    Ryan Babel'in gol kovaladığı pozisyonu oldukça uzaktan takip eden Ricardo Quaresma, sağa kavisli bir dönüş yaptı. Geniş bir alan olmasına karşın hızını alamayıp önündeki hakem Ali Palabıyık'a sert bir şekilde çarptı. , Palabıyık'ı yerden kaldırırken bu hareketin ardından sosyal medyada "Bilerek mi çarptı" tartışması yaşandı.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Quaresma’dan omuz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.