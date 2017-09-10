Ozi bitti demeden bitmez
Beyaz noktaya gelip topu tribünlere gönderen Ozi, Babel’in attığı golde ise ‘al da at’ pası verdi; bu sezonki ilk asistini yaptı. Oğuzhan, kaçan penaltıyı ise zemine bağladı
2'SİNİ DE KAÇIRDI!
Üstüne üstlük Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından 3 puan umutları tükenirken, Oğuzhan bir kez daha sahneye çıktı ve bu kez kaçırdığı penaltıyı affettirdi. Babel'in önüne mükemmel bir 'al da at' pası çıkardı; bu sezonki ilk asistini yaptı. Oğuzhan ayrıca ilginç bir istatistiğe de imza attı. Beşiktaş, kazandığı son 6 penaltıdan 2 kez yararlanamazken bu iki vuruşu da kaçıran isim Oğuzhan oldu. 25 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrası kaçırdığı penaltıyı zemine bağlarken, "Saha o kadar kötüydü ki topa vururken ayağım zeminin içine girdi. Burada kazanmak önemliydi" dedi.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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