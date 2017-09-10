Ozi bitti demeden bitmez

Beyaz noktaya gelip topu tribünlere gönderen Ozi, Babel’in attığı golde ise ‘al da at’ pası verdi; bu sezonki ilk asistini yaptı. Oğuzhan, kaçan penaltıyı ise zemine bağladı

Beşiktaş'ın usta kramponu Oğuzhan Özyakup, taraftarlara dün birden çok duyguyu bir arada yaşattı. Tecrübeli futbolcu, Tolgay Arslan'la birlikte görev yaptığı orta sahada ilk yarı fazla varlık gösteremedi. Ozi, siyah- beyazlı takımın gol için bastırdığı ikinci devrede Yatabare'nin elle dokunduğu topa hakem penaltı kararı verince beyaz noktaya geldi. Ancak topu üstten auta yollayarak saç baş yoldurdu.



2'SİNİ DE KAÇIRDI!

Üstüne üstlük Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından 3 puan umutları tükenirken, Oğuzhan bir kez daha sahneye çıktı ve bu kez kaçırdığı penaltıyı affettirdi. Babel'in önüne mükemmel bir 'al da at' pası çıkardı; bu sezonki ilk asistini yaptı. Oğuzhan ayrıca ilginç bir istatistiğe de imza attı. Beşiktaş, kazandığı son 6 penaltıdan 2 kez yararlanamazken bu iki vuruşu da kaçıran isim Oğuzhan oldu. 25 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrası kaçırdığı penaltıyı zemine bağlarken, "Saha o kadar kötüydü ki topa vururken ayağım zeminin içine girdi. Burada kazanmak önemliydi" dedi.