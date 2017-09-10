 Önemli olan ayakta kalmak – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Önemli olan ayakta kalmak

    Önemli olan ayakta kalmak

    , oyundan da skordan da memnun “Kaçan penaltı ve kırmızı karta rağmen ayakta kalmak önemliydi. Diğer maçlar gibi bunu da kazanmayı hak ettik. Fizik olarak yıprandık ama moralimiz iyi”

    Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, zorlu bir deplasmandan kazanarak döndükleri için önemli bir sınavı geçtiklerini dile getirdi. "Biz saha şartlarına ve rakibe göre oynamamız gereken oyunu oynadık. Golün geç gelmesi ve 10 kişi kalmamız işleri zorlaştırdı" ifadesini kullanan siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Kaçan penaltı ve kırmızı karta rağmen ayakta kalmak önemliydi. Her maç kendi içinde zor.

    Daha da iyi olmalıyız
    Oyun tempomuz haksız eleştirilse de diğer üç maçı ve bunu kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Sahada yapmamız gereken neyse onu yaptık. Birkaç pozisyon verdik, onun dışında oyun üstünlüğümüz skora yansıdı" yorumunda bulundu. , artık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Porto sınavına hazırlanacaklarını hatırlatarak, "Fizik olarak yıprandık ama moral olarak iyi durumdayız. Daha da iyi olmak zorundayız. Oyunumuzun üstüne koymamız gerek. Çarşamba günü de iyi olan formayı giyecek" şeklinde konuştu.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:18
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