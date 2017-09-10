Önemli olan ayakta kalmak
Şenol Güneş , oyundan da skordan da memnun “Kaçan penaltı ve kırmızı karta rağmen ayakta kalmak önemliydi. Diğer maçlar gibi bunu da kazanmayı hak ettik. Fizik olarak yıprandık ama moralimiz iyi”
Daha da iyi olmalıyız
Oyun tempomuz haksız eleştirilse de diğer üç maçı ve bunu kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Sahada yapmamız gereken neyse onu yaptık. Birkaç pozisyon verdik, onun dışında oyun üstünlüğümüz skora yansıdı" yorumunda bulundu. Şenol Güneş, artık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Porto sınavına hazırlanacaklarını hatırlatarak, "Fizik olarak yıprandık ama moral olarak iyi durumdayız. Daha da iyi olmak zorundayız. Oyunumuzun üstüne koymamız gerek. Çarşamba günü de iyi olan formayı giyecek" şeklinde konuştu.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:18
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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