"Önemli olan ayakta kalmak"

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, zorlu bir deplasmandan kazanarak döndükleri için önemli bir sınavı geçtiklerini dile getirdi. "Biz saha şartlarına ve rakibe göre oynamamız gereken oyunu oynadık. Golün geç gelmesi ve 10 kişi kalmamız işleri zorlaştırdı" ifadesini kullanan siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Kaçan penaltı ve kırmızı karta rağmen ayakta kalmak önemliydi. Her maç kendi içinde zor. daha da iyi olmalıyız Oyun tempomuz haksız eleştirilse de diğer üç maçı ve bunu kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Sahada yapmamız gereken neyse onu yaptık. Birkaç pozisyon verdik, onun dışında oyun üstünlüğümüz skora yansıdı" yorumunda bulundu. Şenol Güneş, artık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Porto sınavına hazırlanacaklarını hatırlatarak, "Fizik olarak yıprandık ama moral olarak iyi durumdayız.

DAHA DA İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ.

Oyun tempomuz haksız eleştirilse de diğer üç maçı ve bunu kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Sahada yapmamız gereken neyse onu yaptık. Birkaç pozisyon verdik, onun dışında oyun üstünlüğümüz skora yansıdı" yorumunda bulundu. Şenol Güneş, artık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Porto sınavına hazırlanacaklarını hatırlatarak, "Fizik olarak yıprandık ama moral olarak iyi durumdayız. Daha da iyi olmak zorundayız. Oyunumuzun üstüne koymamız gerek. Çarşamba günü de iyi olan formayı giyecek" şeklinde konuştu.