Necip her yerde

Beşiktaş'ta Beck'in satılması, Adriano ve Gökhan Gönül'ün de sakatlıkları bulunması sebebiyle sağ bekte Necip Uysal görev aldı. Özellikle ilk yarıda oldukça başarılı bir performans sergileyen oyuncu, en fazla top kapan ve ikili mücadele kazanan isim oldu. Necip girdiği 12 mücadelenin 9'unu kazanmasını bildi.