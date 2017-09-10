 Necip her yerde – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Necip her yerde

    Necip her yerde
    Beşiktaş'ta Beck'in satılması, Adriano ve Gökhan Gönül'ün de sakatlıkları bulunması sebebiyle sağ bekte Necip Uysal görev aldı. Özellikle ilk yarıda oldukça başarılı bir performans sergileyen oyuncu, en fazla top kapan ve ikili mücadele kazanan isim oldu. Necip girdiği 12 mücadelenin 9'unu kazanmasını bildi.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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