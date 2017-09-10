 Kartal’a tam destek – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Kartal’a tam destek

    Kartal’a tam destek
    Beşiktaşlı taraftarlar, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada takımlarına destek verdi. Tribünde kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyahbeyazlı taraftarlar, maç öncesi oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu. Kardemir Karabüksporlu taraftarlar da stadın büyük bölümünü doldurup takımlarına destek verdi.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
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