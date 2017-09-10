Kartal zoru sever
Beşiktaş, sayısız fırsatı harcayıp zora soktuğu maçta Karabük’ü Babel’le geçti İlk yarıda 4 net pozisyondan yararlanamayan Kartal, 58’de Oğuzhan ile ‘penaltıyı’ da kaçırdı. 68’de Tosic çift sarıdan kızardı. ‘Maç zora girdi’ derken 79’da sahne alan Babel 3 puanı kurtardı
İlk 3 haftada 5 puan toplayan ev sahibi Karabükspor karşısında Beşiktaş maça fırtına gibi başladı. Ancak Talisca (2), Pepe ve Babel kaleci Rybka'yı bir türlü aşamadı. Dany savunmada tek başına savaştı 2. yarı Yatabare'nin topu elle oynaması ile kazanılan penaltıyı Ozi auta yolladı. Tosic de atılınca Kartal için maç 'karabasan'a döndü. 79'da imdada yetişen Babel zaferi getirirken, 'Porto sınavı' öncesi moraller tavan yaptı
RYAN BABEL, SÜPER LİG'DE 4 HAFTADA 2 GOLE ULAŞTI
Ryan Babel, Beşiktaş formasıyla bu sezon ikinci golünü Kardemir Karabükspor'a attı. Hollandalı yıldız, ikinci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabera kaldıkları karşılaşmada da takımının ilk golünü kaydetmişti. Babel böylece Süper Lig'de 4 maçta 2 gole ulaştı. Geçen sezon devre arasında Deportivo'dan transfer edilen tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda forma giydiği 18 maçta 5 kez fileleri havalandırmıştı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:09
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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