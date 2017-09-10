 Kartal zoru sever – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Kartal zoru sever

    Kartal zoru sever

    Beşiktaş, sayısız fırsatı harcayıp zora soktuğu maçta Karabük’ü Babel’le geçti İlk yarıda 4 net pozisyondan yararlanamayan Kartal, 58’de Oğuzhan ile ‘penaltıyı’ da kaçırdı. 68’de Tosic çift sarıdan kızardı. ‘Maç zora girdi’ derken 79’da sahne alan Babel 3 puanı kurtardı

    İlk 3 haftada 5 puan toplayan ev sahibi Karabükspor karşısında Beşiktaş maça fırtına gibi başladı. Ancak Talisca (2), Pepe ve Babel kaleci Rybka'yı bir türlü aşamadı. Dany savunmada tek başına savaştı 2. yarı Yatabare'nin topu elle oynaması ile kazanılan penaltıyı Ozi auta yolladı. Tosic de atılınca Kartal için maç 'karabasan'a döndü. 79'da imdada yetişen Babel zaferi getirirken, 'Porto sınavı' öncesi moraller tavan yaptı

    RYAN BABEL, SÜPER LİG'DE 4 HAFTADA 2 GOLE ULAŞTI
    Ryan Babel, Beşiktaş formasıyla bu sezon ikinci golünü Kardemir Karabükspor'a attı. Hollandalı yıldız, ikinci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabera kaldıkları karşılaşmada da takımının ilk golünü kaydetmişti. Babel böylece Süper Lig'de 4 maçta 2 gole ulaştı. Geçen sezon devre arasında Deportivo'dan transfer edilen tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda forma giydiği 18 maçta 5 kez fileleri havalandırmıştı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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