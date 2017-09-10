Kartal gollerde geride kaldı

YOLUNA yenilgisiz olarak devam eden Beşiktaş, buna rağmen gol olarak şampiyon olduğu son iki sezonun gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar, 2015- 2016 sezonu ilk 4 haftasını 12, geçen yılı da 11 golle geçmişti. Beşiktaş bu sezon ilk 4 karşılaşmasında ise rakip fileleri sadece 7 kez havalandırdı.