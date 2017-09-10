 Kartal gollerde geride kaldı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Kartal gollerde geride kaldı

    Kartal gollerde geride kaldı
    YOLUNA yenilgisiz olarak devam eden Beşiktaş, buna rağmen gol olarak şampiyon olduğu son iki sezonun gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar, 2015- 2016 sezonu ilk 4 haftasını 12, geçen yılı da 11 golle geçmişti. Beşiktaş bu sezon ilk 4 karşılaşmasında ise rakip fileleri sadece 7 kez havalandırdı.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:12
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