 Kadroda revizyon – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Kadroda revizyon

    Kadroda revizyon
    Şenol Güneş dün kadroda revizyona gitti. Deneyimli hoca, 3. haftadaki Bursaspor maçına oranla ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Correia'nın sakatlığı nedeniyle sağ bekte Necip Uysal'a şans veren Güneş, forvette Cenk Tosun'un yerine Negredo, orta alanda Atiba'nın yerine Tolgay Arslan, sağ kanatta da Quaresma'nın yerine Lens'e formayı teslim etti.

    Yeniler döküldü
    Teknik direktör Güneş'in sürpriz bir şekilde ilk 11'de oynattığı Negredo ve Lens Karabük karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Lens 60. Dakikada yerini Quaresma'ya, Negredo ise 71'de Mitrovic'e bıraktı. 'ta ilk kez 11 oynayan Negredo, sahada kaldığı 71 dakikada 17 kez topla buluştu, 4 şut denemesinde 1 isabet bulup yüzde 70 ile pas yaptı.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:59
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