Kadroda revizyon
Yeniler döküldü
Teknik direktör Güneş'in sürpriz bir şekilde ilk 11'de oynattığı Negredo ve Lens Karabük karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Lens 60. Dakikada yerini Quaresma'ya, Negredo ise 71'de Mitrovic'e bıraktı. Beşiktaş'ta ilk kez 11 oynayan Negredo, sahada kaldığı 71 dakikada 17 kez topla buluştu, 4 şut denemesinde 1 isabet bulup yüzde 70 ile pas yaptı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:59
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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