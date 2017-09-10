 Eleştiri ve savunma – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Eleştiri ve savunma

    Eleştiri ve savunma
    Maç sonrası twitter'da hoca konusunda taraftarlar ikiye bölündü. Bir kısım siyahbeyazlılar, 'in çıkardığı 11 ve değişiklikleri eleştirirken, oldukça fazla bir kesim de usta teknik adamın tam zamanında yaptığı hamlelerle 3 puanı getirdiği görüşünü savundular.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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