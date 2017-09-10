11'e 11'ken yüzde yüz pozisyonları harcayıp kaptanı Oğuzhan'la bir de penaltı kaçıran siyahbeyazlı ekip, Tosic'in atılmasıyla bir kişi eksilmesine rağmen kazandı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Penaltıyı auta atan Oğuzhan'ın süper pasını gole çeviren Babel, Kara Kartal'ı 3 puana uçurdu. Karabük'ün son dakikalardaki baskısı Fabri'ye takılırken, bu galibiyet Porto maçı öncesi Beşiktaş'a moral oldu.



Süper Lig'de 4. Hafta'nın açılış maçında Beşiktaş oldukça zorlandığı maçta Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı Beşiktaş'ın üstünlüğü altında geçen maçta siyah-beyazlı ekip biri Oğuzhan'ın ayağından penaltı olmak üzere çok sayıda net fırsattan yararlanamadı. İkinci yarıda ise Karabükspor daha diri gözüktü.



Özellikle Yattabare ile rakip kalede tehdit unsuru olan ev sahibi, 68. dakikada Tosic'in ikinci sarıdan atılmasıyla daha da bastırdı. Buna karşın oyundan düşmeyen Beşiktaş 79'da Oğuzhan'ın defansın arkasına nefis pasında Ryan Babel'in attığı şık golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda özellikle Seleznov ile Karabükspor'un yakaladığı pozisyonlarda kaleci Fabri gole izin vermeyince Beşiktaş karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Karabük'te oynadığı son 2 maçı kaybeden Kara Kartal böylece hem 3 puanla tanıştı hem de Porto karşılaşması öncesi moral buldu.