Demirbaş
Beşiktaş, yenilerin dökülüp eskilerin coştuğu maçta Kardemir Karabükspor’u 10 kişi ile yendi
11'e 11'ken yüzde yüz pozisyonları harcayıp kaptanı Oğuzhan'la bir de penaltı kaçıran siyahbeyazlı ekip, Tosic'in atılmasıyla bir kişi eksilmesine rağmen kazandı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Penaltıyı auta atan Oğuzhan'ın süper pasını gole çeviren Babel, Kara Kartal'ı 3 puana uçurdu. Karabük'ün son dakikalardaki baskısı Fabri'ye takılırken, bu galibiyet Porto maçı öncesi Beşiktaş'a moral oldu.
Süper Lig'de 4. Hafta'nın açılış maçında Beşiktaş oldukça zorlandığı maçta Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı Beşiktaş'ın üstünlüğü altında geçen maçta siyah-beyazlı ekip biri Oğuzhan'ın ayağından penaltı olmak üzere çok sayıda net fırsattan yararlanamadı. İkinci yarıda ise Karabükspor daha diri gözüktü.
Özellikle Yattabare ile rakip kalede tehdit unsuru olan ev sahibi, 68. dakikada Tosic'in ikinci sarıdan atılmasıyla daha da bastırdı. Buna karşın oyundan düşmeyen Beşiktaş 79'da Oğuzhan'ın defansın arkasına nefis pasında Ryan Babel'in attığı şık golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda özellikle Seleznov ile Karabükspor'un yakaladığı pozisyonlarda kaleci Fabri gole izin vermeyince Beşiktaş karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Karabük'te oynadığı son 2 maçı kaybeden Kara Kartal böylece hem 3 puanla tanıştı hem de Porto karşılaşması öncesi moral buldu.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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