Beşiktaş Kulübünden taraftarına çağrı
Beşiktaş Kulübü, ceza ihtimaline karşın Porto maçına taraftar götürülmeyeceğini hatırlattı ve taraftarların Dragao'ya gitmemelerini rica etti.
Beşiktaş Kulübü, Portekiz ekibi Porto ile 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı öncesinde taraftarlarına çağrıda bulunarak, müsabakayı izlemek için stada gitmemelerini istedi.
Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olayların ardından UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan siyah-beyazlı kulüp, dört dilde açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün, taraftarlarına yönelik Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:06
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Düello Başakşehir'in
Toplam 14
Yorum
sami gecen yil hazirlik doneminde takimin basinda olmayan, ve transferleri kendisi yapmayan, hic transfer yapmayan Advocat niye gonderildi
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Tosic, Konya’ya karşı yok
Toplam 1
Yorum
mert bu yıl şampiyon olmak için 85 puan şart
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Tarihe geçecek sezon
Toplam 32
Yorum
hasan ali hasan aliyle yıne anlastılarya ılk basta sezon baslamadan hersey belleıydı yonetım ıstfa edın artık
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