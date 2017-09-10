 Beşiktaş Kulübünden taraftarına çağrı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Kulübünden taraftarına çağrı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Kulübünden taraftarına çağrı

    Kulübü, ceza ihtimaline karşın maçına taraftar götürülmeyeceğini hatırlattı ve taraftarların Dragao'ya gitmemelerini rica etti.

    Beşiktaş Kulübü, Portekiz ekibi ile 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı öncesinde taraftarlarına çağrıda bulunarak, müsabakayı izlemek için stada gitmemelerini istedi.

    Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olayların ardından UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan siyah-beyazlı kulüp, dört dilde açıklama yaptı.

    Siyah-beyazlı kulübün, taraftarlarına yönelik Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yaptığı açıklamada, " Yönetim Kurulu kararıyla - maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.


    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:06
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