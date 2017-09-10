 Albayrak: İnşallah gelecek – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Albayrak: İnşallah gelecek

    Albayrak: İnşallah gelecek
    BEŞİKTAŞ Basın Sözcüsü , futbolcuların performansını beğendiğini belirtip "Herkes elinden geleni yaptı" dedi. Cenk'in oynamaması için "Hocamızın kararı" diyen Albayrak, 'nın devre arasında gelip gelmeyeceği ile ilgili bir soruya ise "İnşallah gelecek" cevabını verdi.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:13
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