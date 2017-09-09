Taraftarlar çok fantastik
Beşiktaş’ın Portekizli stoperi, İspanyol basınına konuşup siyah-beyazlı futbolseverlere övgüler dizdi: Futbolcuları inanılmaz motive ediyorlar
Kara Kartal'ın süper yıldızı Pepe, Beşiktaşlı taraftarları yere göğe sığdıramadı. İspanya AS gazetesine açıklamalarda bulunan tecrübeli stoper, siyah-beyazlıları 'fantastik' olarak nitelerken, 10 yıl formasını giydiği Real Madrid'in taraftarları ile de kıyasladı. Usta krampon, "Real'de oynarken kendimizi motive ederdik çünkü taraftarlar çok duygusal değildi. Beşiktaşlı taraftarlar ise harika. Futbolcuları çok iyi motive ediyorlar" ifadelerini kullandı.
KATKI SUNACAĞIM
Vodafone Park'ta sahaya çıktıkları zaman desteği hemen arkalarına aldıklarını sözlerine ekleyen Portekizli, "Bu rakiplerimiz için oldukça zor bir atmosfer. Zaman zaman bunu söyleyenler oluyor. Bir kez daha şampiyonluk yaşarsak ortamın nasıl olacağını tahmin bile edemiyorum. Önceki şampiyonluk videolarını gördüm. Etkilenmemek mümkün değil. Bu takım ve taraftar için ben de sonuna kadar savaşmak ve yeni başarılara imza atmak istiyorum. Şu andaki en önemli hedefim bu" diye konuştu. Pepe son olarak Real Madrid ve taraftarlarını unutmayacağını da sözlerine ekledi.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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