Şeref Turu start aldı
Beşiktaş, 'Şeref Turu' etkinliğiyle Vodafone Park'ın kapılarını dün ilk kez ziyaretçilerine açtı. Sporseverler, rehberler eşliğinde stadı gezerek keyifli saatler geçirdiler. Pazartesileri hariç haftanın her günü saat 10.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek olan turun tam bilet fiyatı 25 TL, öğrenciler ve 65 yaş üstü için 15 TL'den satılıyor. Turda basın ve yönetim locaları, soyunma odaları, saha içi gibi yerler var.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:45
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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