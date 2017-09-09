Şeref Turu start aldı

Beşiktaş, 'Şeref Turu' etkinliğiyle Vodafone Park'ın kapılarını dün ilk kez ziyaretçilerine açtı. Sporseverler, rehberler eşliğinde stadı gezerek keyifli saatler geçirdiler. Pazartesileri hariç haftanın her günü saat 10.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek olan turun tam bilet fiyatı 25 TL, öğrenciler ve 65 yaş üstü için 15 TL'den satılıyor. Turda basın ve yönetim locaları, soyunma odaları, saha içi gibi yerler var.