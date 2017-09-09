Şenol Güneş'in tek korkusu

Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasıyla kadro son halini aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, elinba bulunan 3 golcüden en çok Cenk Tosun'a güveniyor. Sezona Süper Kupa Finali'nde gol atarak başlayan Cek Tosun, ligde de 3 maçta 1 gol 1 asiste imza attı. Son olarak A Milli Takım'ın Hırvatistan'ı yendiği maçta fileleri sarsan Cenk Tosun, Ay-Yıldızlılar'a 3 puanı getirdi.

Taraftarın 'Tosun Paşası' Cenk'e, İngiltere'deki transfer döneminin son gününde Crystal Palace'tan 12 milyon Pound'luk teklif geldi. Yönetim Cenk'i satmaya sıcak baksa da Şenol Güneş, golcü oyuncuyu bırakmak istemedi. Tecrübeli teknik adamın, yakın çevresi ve ekibiyle yaptığı sohbetlerde 'Cenk'i kaybetmediğimiz çok iyi oldu. Son dakika gitseydi çok güç yitirirdik. Bu sezona damgasını vuracak İnşallah sakatlanmaz.' dediği öğrenildi.