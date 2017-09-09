Şenol Güneş'in tek korkusu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şu an için Cenk Tosun'u Negredo'nun önünde tutuyor. Güneş'in tek isteği ise Cenk'in sakatlanmaması...
Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasıyla kadro son halini aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, elinba bulunan 3 golcüden en çok Cenk Tosun'a güveniyor. Sezona Süper Kupa Finali'nde gol atarak başlayan Cek Tosun, ligde de 3 maçta 1 gol 1 asiste imza attı. Son olarak A Milli Takım'ın Hırvatistan'ı yendiği maçta fileleri sarsan Cenk Tosun, Ay-Yıldızlılar'a 3 puanı getirdi.
Taraftarın 'Tosun Paşası' Cenk'e, İngiltere'deki transfer döneminin son gününde Crystal Palace'tan 12 milyon Pound'luk teklif geldi. Yönetim Cenk'i satmaya sıcak baksa da Şenol Güneş, golcü oyuncuyu bırakmak istemedi. Tecrübeli teknik adamın, yakın çevresi ve ekibiyle yaptığı sohbetlerde 'Cenk'i kaybetmediğimiz çok iyi oldu. Son dakika gitseydi çok güç yitirirdik. Bu sezona damgasını vuracak İnşallah sakatlanmaz.' dediği öğrenildi.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:25
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Tutarsa büyük transfer
Toplam 20
Yorum
hakan van persiyi kesip gücendirmemek için dudu veya david silvayı almayarak fenere ihanet etti aziz yıldırım hep kandırmaca hep
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Trabzonspor kiralık gönderdi
Toplam 6
Yorum
lazpalmas bu adamda gerçekten yetenek var.bunu herkes görecek.karabükte oynamaya başlayınca herkes bunu anlayacak.tek sıkıntısı şans verilmedi
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Emre Mor için imza töreni
Toplam 4
Yorum
Emreye Emre daha cok gencsin, akilli degilsin. Senin tarzin ne? Calim atmak ve pas atmamak. Zaten pas atabilsen, her ülkede/takimda oynarsin
Şenol Güneş'in tek korkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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