Beşiktaş'ın yıldızı Pepe, Siyah Beyazlı taraftarlara övgü yağdırdı.
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, İspanyol televizyonuna verdiği demeçte Beşiktaş taraftarını överken, Real Madridlileri eleştirdi.
La Sexta televizyonuna konuşan Pepe, "Real Madrid'de sahaya çıkarken kendi kendimizi motive ediyorduk oysa Beşiktaş taraftarı mükemmel." dedi. 2007-2017 yılları arasında formasını giydiği Real Madrid takımının taraftarını yeni kulübü Beşiktaş ile kıyaslayan Pepe, "Real Madrid'de taraftar çok motive değildi. Beşiktaş'ta ise bir futbolcu iyi şeyler yapmak için sahaya çok motive çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Pepe'nin açıklaması İspanyol basınında geniş yer buldu.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:55
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Tutarsa büyük transfer
Toplam 20
Yorum
hakan van persiyi kesip gücendirmemek için dudu veya david silvayı almayarak fenere ihanet etti aziz yıldırım hep kandırmaca hep
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Trabzonspor kiralık gönderdi
Toplam 6
Yorum
lazpalmas bu adamda gerçekten yetenek var.bunu herkes görecek.karabükte oynamaya başlayınca herkes bunu anlayacak.tek sıkıntısı şans verilmedi
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Emre Mor için imza töreni
Toplam 4
Yorum
Emreye Emre daha cok gencsin, akilli degilsin. Senin tarzin ne? Calim atmak ve pas atmamak. Zaten pas atabilsen, her ülkede/takimda oynarsin
Pepe'den Beşiktaş taraftarına övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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