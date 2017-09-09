 Pepe'den Beşiktaş taraftarına övgü – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    'den taraftarına övgü

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>'den <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> taraftarına övgü

    'ın yıldızı , Siyah Beyazlı taraftarlara övgü yağdırdı.

    'ın Portekizli futbolcusu , İspanyol televizyonuna verdiği demeçte taraftarını överken, Real Madridlileri eleştirdi.

    La Sexta televizyonuna konuşan , "'de sahaya çıkarken kendi kendimizi motive ediyorduk oysa Beşiktaş taraftarı mükemmel." dedi. 2007-2017 yılları arasında formasını giydiği takımının taraftarını yeni kulübü Beşiktaş ile kıyaslayan Pepe, "Real Madrid'de taraftar çok motive değildi. Beşiktaş'ta ise bir futbolcu iyi şeyler yapmak için sahaya çok motive çıkıyor." ifadelerini kullandı.

    Pepe'nin açıklaması İspanyol basınında geniş yer buldu.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:55
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