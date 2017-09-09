Kartal Karabük semalarında

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Karabükspor'a konuk olacak. Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 toplayan siyah-beyazlı ekip, bu zorlu engeli de aşarak yola devam etmek istiyor. Maç saat 17.00'de Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Kartal'da tedavisi devam eden Gökhan Gönül kadroda yok; Adriano ise belirsiz. Ya at iba , ya nec ip Tak ımı fazla bozmaması beklenen teknik direktör Şenol Güneş, Adriano'nun son durumuna göre ilk 11'i şekillendirecek.

Tecrübeli teknik adamın, Adriano'nun oynamaması halinde bu bölgede Atiba ve Necip Uysal ikilisinden birine görev vermesi bekleniyor. Hutchi nson'ın sağ bekte oynaması halinde Medel, ilk 11'de şans arayacak.

UNVANI KORUYALIM

Öte yandan dün sabah yapılan idmanda oyuncuları ile kısa bir toplantı yapan Güneş, kayıp istemediğini söyleyip, "Büyük takımlar her zaman kazandıkları için büyüktür. 2 yıllık şampiyon unvanımızı korumak zorundayız. Bunun hakkını verin. Hep daha iyisini yapmalıyız" diyerek talebelerini motive etti. beş iktaş önde Beşiktaş ile Karabük, lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 18 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 3'ünü Karabük kazandı, 5 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 34 golüne, Karabükspor 16 golle cevap verdi.

ZORLU SERiSiNE BUGÜN BAŞLIYOR

Beşiktaş, Karabük sınavıyla birlikte eylül ayındaki zorlu maç serisine başlayacak. Siyah-beyazlılar, 13 Eylül'de Devler Ligi'nde Porto ile karşı karşıya gelecek. Ligin 5. haftasında 18 Eylül'de Konya'yı konuk edecek Beşiktaş, 23 Eylül'de ise F.Bahçe ile derbiye çıkacak. Kartal, zorlu seriyi 26 Eylül'de Leipzig maçıyla tamamlayacak.

BEŞİKTA Ş DIŞARIDA DA ÜSTÜ

İki takım, bugünkü müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 9 lig maçında karşılaştı. Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 3'ünü ev sahibi kazandı, bir maç berabere bitti. Beşiktaş, deplasman maçlarında 19 gol atıp, kalesinde 9 gol gördü. Geçen sezonun ikinci yarısında yapılan maçı Karabük 2-1 kazandı.