Fabri: Acı çekerek kazandık!

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor karşısında 1-0 kazanan Beşiktaş'ta, tecrübeli kalecisi Fabri önemli açıklamalarda bulundu

Fabri'nin açıklamaları şöyle;

"3 puandan dolayı mutluyum. Acı çektik bugün. Penaltı kaçırmamız, kırmızı kart görmemiz işimizi zorlaştırdı. Karabük burada zor gol yiyen bir takım, iyi savunma yapıyorlar ve iyi basıyorlar. Tüm arkadaşlarımı tebrik ederim, iyi çalıştılar bugün. Galbiyeti hak ettik."