 Fabri: Acı çekerek kazandık! – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    : Acı çekerek kazandık!

    Fabri: Acı çekerek kazandık!

    Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Karademir Karabükspor'u 1-0 mağlup ettiği maç sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 'ın tecrübeli filebekçisi "Acı çekerek kazandık" dedi.

    Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor karşısında 1-0 kazanan 'ta, tecrübeli kalecisi önemli açıklamalarda bulundu

    Fabri'nin açıklamaları şöyle;

    "3 puandan dolayı mutluyum. Acı çektik bugün. Penaltı kaçırmamız, kırmızı kart görmemiz işimizi zorlaştırdı. Karabük burada zor gol yiyen bir takım, iyi savunma yapıyorlar ve iyi basıyorlar. Tüm arkadaşlarımı tebrik ederim, iyi çalıştılar bugün. Galbiyeti hak ettik."

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:36
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