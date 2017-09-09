Fabri: Acı çekerek kazandık!
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Karademir Karabükspor'u 1-0 mağlup ettiği maç sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın tecrübeli filebekçisi Fabri "Acı çekerek kazandık" dedi.
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor karşısında 1-0 kazanan Beşiktaş'ta, tecrübeli kalecisi Fabri önemli açıklamalarda bulundu
Fabri'nin açıklamaları şöyle;
"3 puandan dolayı mutluyum. Acı çektik bugün. Penaltı kaçırmamız, kırmızı kart görmemiz işimizi zorlaştırdı. Karabük burada zor gol yiyen bir takım, iyi savunma yapıyorlar ve iyi basıyorlar. Tüm arkadaşlarımı tebrik ederim, iyi çalıştılar bugün. Galbiyeti hak ettik."
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:36
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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