"Biz Beşiktaş'ız"
Süper Lig 4. haftasında Karademir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 kazandığı maç sonrası tecrübeli oyuncu Tolgay Arslan önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Karademir Karabükspor galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu Tolgay Aslan, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Avrupa kulüplerine mesaj gönderdi.
Tolgay Arslan'ın açıklamaları şöyle;
"Karabükspor'da aynı şartlarda oynadı bunu unutmamamız lazım. Ama ona rağmen iyi oyun çıkardık. İlk yarı çok pozisyona girdik hiç pozisyon vermedik. Penaltı kaçırdık, hak ettiğimiz 3 puanı aldık tabi ki kırmız karttan sonra daha zor oldu bizim için ama çok önemli 3 puan oldu. Bir seriye başlarız artık. Öncelikle herkese ihtiyaç var bu takımda. Çok maçımız var. büyük maçlarımız var Şimdi Şampiyonlar Liginde oynuyoruz. Büyük takımlara karşı oynayacağız, büyük oyunculara karşı oynayacağız, büyük bütçeleri var bunu da biliyoruz, Ama onlarda bir şeyi bilmesi gerekiyor biz Beşiktaş'ız, Beşiktaş gibi oynarsak başarılı oluruz".
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:09
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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