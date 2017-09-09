 "Biz Beşiktaş'ız" – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    "Biz 'ız"

    "Biz Beşiktaş'ız"

    Süper Lig 4. haftasında Karademir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 kazandığı maç sonrası tecrübeli oyuncu önemli açıklamalarda bulundu.

    'ın Karademir Karabükspor galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu Tolgay Aslan, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Avrupa kulüplerine mesaj gönderdi.

    Tolgay Arslan'ın açıklamaları şöyle;

    "Karabükspor'da aynı şartlarda oynadı bunu unutmamamız lazım. Ama ona rağmen iyi oyun çıkardık. İlk yarı çok pozisyona girdik hiç pozisyon vermedik. Penaltı kaçırdık, hak ettiğimiz 3 puanı aldık tabi ki kırmız karttan sonra daha zor oldu bizim için ama çok önemli 3 puan oldu. Bir seriye başlarız artık. Öncelikle herkese ihtiyaç var bu takımda. Çok maçımız var. büyük maçlarımız var Şimdi Şampiyonlar Liginde oynuyoruz. Büyük takımlara karşı oynayacağız, büyük oyunculara karşı oynayacağız, büyük bütçeleri var bunu da biliyoruz, Ama onlarda bir şeyi bilmesi gerekiyor biz Beşiktaş'ız, Beşiktaş gibi oynarsak başarılı oluruz".

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:09
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