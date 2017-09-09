Beşiktaş'ta Tosic kızardı!
Beşiktaş'ta 68. dakikada ikinci sarı kartı gören Tosic, takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarıda 4. dakikadan sarı kartı bulunan Tosic, 78. dakikada Gabriel Torje'ye arkadan kayarak müdahalesi sonrası ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Sırp stoper, ligin 5. haftasındaki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:19
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Kardemir Karabükspor-Beşiktaş
Toplam 5
Yorum
mustantik medel tek ayakla oynasa bile necipten iyi oyuncu olduğu tartışılmaz, Şenol hoca saçmalamış .
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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