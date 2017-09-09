 Beşiktaş'ta Tosic kızardı! – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta Tosic kızardı!

    Beşiktaş'ta Tosic kızardı!

    Beşiktaş'ta 68. dakikada ikinci sarı kartı gören Tosic, takımını 10 kişi bıraktı.

    İlk yarıda 4. dakikadan sarı kartı bulunan Tosic, 78. dakikada Gabriel Torje'ye arkadan kayarak müdahalesi sonrası ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

    Sırp stoper, ligin 5. haftasındaki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.



    *Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:19
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