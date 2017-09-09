 Beşiktaş'ta bir ayrılık daha – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

    Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

    Beşiktaş, İsveçli stoper Alexander Milosevic'i TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı

    Beşiktaş, transferin son gününde kadroda şans bulamayan oyuncularını göndermeye devam ediyor. Pedro Franco'yu TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralayan siyah-beyazlılar, Alexander Milosevic'i Çaykur Rizespor'a kiraladı.

    İsveçli stoper, 1 yıl boyunca Çaykur Rizespor'da top koşturacak.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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