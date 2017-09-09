Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Beşiktaş, İsveçli stoper Alexander Milosevic'i TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı
Beşiktaş, transferin son gününde kadroda şans bulamayan oyuncularını göndermeye devam ediyor. Pedro Franco'yu TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralayan siyah-beyazlılar, Alexander Milosevic'i Çaykur Rizespor'a kiraladı.
İsveçli stoper, 1 yıl boyunca Çaykur Rizespor'da top koşturacak.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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