Beşiktaş'ın rakibinde sakatlık şoku
Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig'de Naby Keita sakatlandı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig'de sakatlık şoku yaşanıyor. Bundesliga'ya 3'te 2 yaparak başlayan Leipzig, son maçında deplasmanda Hamburg'u 2-0 yendi.
Leipzig'in, Hamburg deplasmanında gollerini Keita ve Werner kaydetti. Leipzig'in transfer döneminde Liverpool'a sattığı, gelecek sezon Liverpool'da top koşturacak olan Naby Keita Hamburg maçında sakatlık yaşadı.
Alman temsilcisi, Keita'nın uyluk iç bölgesinde adduktor kasında bir problem olduğunu ancak kesin teşhisin henüz konulmadığını açıkladı.
Monaco maçında zor
22 yaşındaki oyuncunun, Leipzig'in 13 Eylül çarşamba günü Devler Ligi'nde Monaco ile yapacağı maçta forma giymesi zor gözüküyor.
Leipzig, gruptaki ikinci maçında 26 Eylül'de temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:24
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Final gibi maç
Toplam 10
Yorum
Gs Başakşehir Fenerbahçeyi rahat yenecektir
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RvP: Ameliyat olmam
Toplam 10
Yorum
hakan van persi ücretini uefa ya değilde fenere kitlemek için ameliyattan kaçıyor
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Alemin gözü onda Sosa Trabzonspor'da
Toplam 6
Yorum
ZÜHTÜ sosa ciddi ve iyi transfer olcayla sosa orta sahayı çözer Sosa kardeş hani türkiyede terör vardı 3.320.000.-EUR garanti ücret,.olunca :) :)
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