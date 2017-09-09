Beşiktaş'ın rakibinde sakatlık şoku

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig'de sakatlık şoku yaşanıyor. Bundesliga'ya 3'te 2 yaparak başlayan Leipzig, son maçında deplasmanda Hamburg'u 2-0 yendi.

Leipzig'in, Hamburg deplasmanında gollerini Keita ve Werner kaydetti. Leipzig'in transfer döneminde Liverpool'a sattığı, gelecek sezon Liverpool'da top koşturacak olan Naby Keita Hamburg maçında sakatlık yaşadı.

Alman temsilcisi, Keita'nın uyluk iç bölgesinde adduktor kasında bir problem olduğunu ancak kesin teşhisin henüz konulmadığını açıkladı.







Monaco maçında zor

22 yaşındaki oyuncunun, Leipzig'in 13 Eylül çarşamba günü Devler Ligi'nde Monaco ile yapacağı maçta forma giymesi zor gözüküyor.

Leipzig, gruptaki ikinci maçında 26 Eylül'de temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak.



