Beşiktaş, Karabük'e ulaştı
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile yarın oynayacağı karşılaşma için konaklayacağı Safranbolu'ya geldi. Siyah beyazlı takımı yüzlerce taraftarı coşkuyla karşıladı.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yarın saat 17.00'da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, akşam saatlerinde 2 otobüsle Safranbolu'ya geldi. Siyah beyazlı takımın konaklayacağı otelin önünde bekleyen yaklaşık 100 taraftar, meşale yakıp futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak tezahürat yaptı. Futbolcular otele girdikten sonra taraftarlar olaysız dağıldı.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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