Beşiktaş'ın, Karabükspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Rıdvan Dilmen'in yorumları dikkat çekti. Dilmen'in maç sonundaki değerlendirmeleri şu şekilde:



"Lens ve Negredo kararı yanlış değildi"

Lig araları, milli maç araları gazetecileri mutlu eder. Ben ligi özledim. İlk 3 hafta bence olumlu izlenim bıraktı. Bugün mücadeleci bir maç oldu. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı var. Porto maçı çok önemli. 4-5 saate yakın yolculuk yapacaklar. 3 kulvarda yarışan takımların kadrosu önemli. Negredo ve Lens ile başlamak yanlış bir karar değil. Onlara siz de varsınız mesajı veriyor. İkinci yarıda Lens'e teşekkür edip Quaresma'yı aldı.



"Beşiktaş sendelemeye başladı"?

Beşiktaş hafif sendeleyerek başladı. Ama görevlerini yaptılar. Şenol Güneş için zor bir maç oldu. Önü, maç anı ve maçı sonu için konuşuyorum. Futbolcuların sağlıklı gelmesi lazım. Medel ve Atiba… Cenk yüksek eforlu maçlar oynadı. Lens ve Negredo gibi oyuncuları kaybetmemek adına rotasyon yapıldı.Karabükspor ise kontra bir oyun anlayışıyla oynadı. Beşiktaş'a oranla daha çok birlikte çalışma fırsatı buldular. Şenol Güneş, Necip'i de sağ bek oynatmak zorunda kaldı. Beşiktaş'ın puan kaybı yaşaması için her şey yaşandı. Zemin kötü, birlikte oynayan bir takım değil. İlk defa birlikte oynayan oyuncular var. Talisca ve Negredo çok fazla birlikte oynamadılar. Penaltı kazanıyorsunuz kaçırıyorsunuz. Ardına 10 kişi kaldılar. Tosic, 20 yaşındaki çaylak bir oyuncuya o hareketi yapabilir. Cebinde sarı kart varken onu yapmamalıydı.



"Beşiktaş ile Fenerbahçe yer değiştirdi"

Beşiktaş Fenerbahçe oldu, Fenerbahçe de eski Beşiktaş oldu. Beşiktaş, zaman zaman defansa gömülüyor. Kaleci Fabri muazzam konsantrasyon ve zamanlama yaptı. Bugün en az 4-5 tane kontrayı engelledi ve isabetli vurdu. Bu böyle bir zeminde risktir. Benim için savunma arkasına atılan toplardaki müdahalesi çok iyiydi. Ben bugün Fabri'yi çok beğendim. Oyundaydı ve cin gibiydi. İlk 30 dakikada maç kopabilirdi. Beşiktaş'ta Pepe'den çok Tosic santraforları almak zorunda kalıyor. Pepe genelde tek görünen oyuncu değil. Pepe'yi kademeye girerken çok görmüyoruz. Pepe'nin artık daha çok ön plana çıkması lazım. Şu an defansın lideri diyemiyoruz. Beşiktaş'ın çıkarması gereken dersler var. Beşiktaş 7 kişiyle savunma falan yapmasın. Yapamıyor. Tosic'in öyle kart görmemesi lazımdı.

"Beşiktaş defansa gömülmemeli"

Beşiktaş, Porto maçında defansa gömülmemeli. Savunma yaptıklarında başarılı olamıyorlar. Beşiktaş kendi oyununu oynamalı.4 sene şampiyon olan Galatasaray bir kurgu yakalamıştı. Hep ofansif oyuncular vardı. Ofansif oyuncuyla önde defans yapmak kolaydır. Ama ofansif futbolcular ceza sahasında sürekli penaltı da yaptırabilir. Beşiktaş, tabi ki üst düzey maçlarda defans da yapacak. Biraz kontrollü oynamaya çalıştıklarında Avrupa'da 3 gol yiyebiliyor.



Enteresan pozisyonlar oldu...

Hakemi ilk yarıda beğenmedim. İkinci yarıda biraz toparladı. Kader kararları doğru. Formaya bakmaksızın kuralları uygulamak zorunda. Oğuzhan'ın ve Lens'in kart görmesi gerekirdi. Bazı pozisyonlarda çok başarılıydı. Yardımcısı da yardım etti. Enteresan pozisyonlar oldu. Ali Palabıyık genel anlamda iyi hakem. Zaman zaman hata yapabilir.