Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karabükspor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.



Porto maçı öncesinde yorulduklarını belirtirken; "Biz kazanmaya yakın takımdık. Haklı ya da haksız eleştiriler var. Maçın başından sonuna kadar hakimdik. 10 kişi kaldıktan sonra birkaç pozisyon verdik. Saha ön şartlarına ve rakibe göre oynayabileceğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Biraz zor oldu. Erken gelmeyen gol, kaçan goller. Olumsuzluklara rağmen ayakta kalmak önemliydi. Kendi sahasında kazanabilen bir takıma karşı 10 kişi kalıp kazanmak önemliydi. Biraz yıprandık ama, Beşiktaş bugün hak ettiği 3 puanı aldı" ifadelerini kullandı.