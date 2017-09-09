"Ayakta kalmak önemliydi"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karabükspor karşılaşmasının sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karabükspor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.
Porto maçı öncesinde yorulduklarını belirtirken; "Biz kazanmaya yakın takımdık. Haklı ya da haksız eleştiriler var. Maçın başından sonuna kadar hakimdik. 10 kişi kaldıktan sonra birkaç pozisyon verdik. Saha ön şartlarına ve rakibe göre oynayabileceğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Biraz zor oldu. Erken gelmeyen gol, kaçan goller. Olumsuzluklara rağmen ayakta kalmak önemliydi. Kendi sahasında kazanabilen bir takıma karşı 10 kişi kalıp kazanmak önemliydi. Biraz yıprandık ama, Beşiktaş bugün hak ettiği 3 puanı aldı" ifadelerini kullandı.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:04
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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