 6 patlar Beşiktaş – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    6 patlar Beşiktaş

    6 patlar Beşiktaş

    Ligin ‘bonservis bedeli en yüksek futbolcuları’ sıralamasında listenin ilk 10 basamağının 6’sı Beşiktaşlılardan oluştu. Kartal kadrosuyla parmak ısırttı

    Yaz transfer sezonunun dün sona ermesinin ardından takımlar kadrolarına son şekli verirken, ligin en pahalı takımı Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, 127 milyon euro'luk değeriyle sezonun kadro değeri en yüksek ekibini unvanını aldı. Kara Kartal'ın yıldızları da ezeli rakiplere parmak ısırttı. Ligin bonservis değeri en fazla oyuncuları sıralamasında Beşiktaş'tan tam 6 oyuncu ilk 10'da yer aldı. 16 milyon euro'luk Antalyalı Nasri'nin ilk basamakta bulunduğu listede Anderson Talisca 13 milyon euro ile 2'nci oldu. Medel, Oğuzhan ve Gökhan Töre de 12'şer milyon euro ile onu takip etti. Cenk Tosun ise 9 milyon euro değeriyle 10. sıraya yerleşti.

    EN DÜŞÜK KARABÜKSPOR
    Öte yandan Beşiktaş'ın rakibi Karabükspor 20.5 milyon euro ile ligin en düşük kadro değerine sahip takımı durumunda. Bugünkü maç sezonun değer olarak iki uç takımını karşı karşıya getirecek.

    Hatem MIRÇIK

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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