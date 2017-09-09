4.5 saatlik yolculuk

Son antrenmanını dün sabah yapan Beşiktaş, pas ve taktik program çalıştı. Öğlen saatlerinde karayoluyla Karabük'e gitti. Siyahbeyazlı kafileyi kaldıkları otelin önünde çok sayıda Beşiktaş taraftarı "Şampiyon" tezahüratıile karşılarken, teknik heyete çiçek verdiler. Futbolcularla da fotoğraf çektirmek için sıraya giren futbolseverler, özellikle Quaresma'ya yoğun ilgi gösterdiler. Oyuncuların keyifli olduğu dikkatten kaçmadı.