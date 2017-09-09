4.5 saatlik yolculuk
Son antrenmanını dün sabah yapan Beşiktaş, pas ve taktik program çalıştı. Öğlen saatlerinde karayoluyla Karabük'e gitti. Siyahbeyazlı kafileyi kaldıkları otelin önünde çok sayıda Beşiktaş taraftarı "Şampiyon" tezahüratıile karşılarken, teknik heyete çiçek verdiler. Futbolcularla da fotoğraf çektirmek için sıraya giren futbolseverler, özellikle Quaresma'ya yoğun ilgi gösterdiler. Oyuncuların keyifli olduğu dikkatten kaçmadı.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:46
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
4.5 saatlik yolculuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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