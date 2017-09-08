Vida imzayı attı
Beşiktaş'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Domagoj Vida konusunda önemli bir gelişme var! İşte detaylar...
Sözleşmesi ocak ayında bitecek olan Vida için kulübü Dinamo Kiev bir türlü ikna edilemedi. son dakika değişikliği olmaz ise Hırvat oyuncu ara transfere gelecek. Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida ile ön protokol imzaladı. Hırvat futbolcu ile yönetimin, Eskişehir'deki Hırvatistan-Türkiye karşılaşması öncesinde el sıkıştığı ortaya çıktı. Yapılan protokole göre, resmi imza öncesi anlaşmadan vazgeçen taraf karşı tarafa 7 milyon euro tazminat ödeyecek.
Siyah beyazlı yöneticilerin Ukrayna Milli Takım kampında ziyaret ettiği Vida'nın kulübü Dinamo Kiev ile konuşup ikna etmek için çalışacağını ve transferin son günü gelme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.
Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, uzun süredir bu transfer için çalıştıklarını belirterek "Muhtemelen ocak ayında gerçekleşecek" diye konuştu.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:50
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Vida imzayı attı
Toplam 10
Yorum
bjk rakipler geçen senenin üzerinde transfer ve takım kalitesi oluşturdu. Örneğin başakşehir , galatasaray geçen seneki gibi değil.
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Yıldırım: Ahlaksızlık ve de şerefsizliktir!
Toplam 1
Yorum
dr oz ALLAH KORUSUN BAŞKAN.ama önceden başarısızlıkları örtmek için başka gündem şekillerin vardı.Olmuyor yemiyor artık taraftar
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Vida imzayı attı
Toplam 10
Yorum
wolverine82 biz transferi şam.ligi için yaptık dikkat et Türkiye ligi için oynayan futbolcular hemen hemen geçen seneki kadromuz takım yenileyen sizsinz
Vida imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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