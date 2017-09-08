 Vida imzayı attı – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    imzayı attı

    Vida imzayı attı

    Beşiktaş'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Domagoj konusunda önemli bir gelişme var! İşte detaylar...

    Sözleşmesi ocak ayında bitecek olan için kulübü Dinamo Kiev bir türlü ikna edilemedi. son dakika değişikliği olmaz ise Hırvat oyuncu ara transfere gelecek. Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida ile ön protokol imzaladı. Hırvat futbolcu ile yönetimin, Eskişehir'deki Hırvatistan-Türkiye karşılaşması öncesinde el sıkıştığı ortaya çıktı. Yapılan protokole göre, resmi imza öncesi anlaşmadan vazgeçen taraf karşı tarafa 7 milyon euro tazminat ödeyecek.

    Siyah beyazlı yöneticilerin Ukrayna Milli Takım kampında ziyaret ettiği Vida'nın kulübü Dinamo Kiev ile konuşup ikna etmek için çalışacağını ve transferin son günü gelme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

    Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, uzun süredir bu transfer için çalıştıklarını belirterek "Muhtemelen ocak ayında gerçekleşecek" diye konuştu.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 08:50
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